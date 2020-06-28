Işın Karaca sert çıktı! 'Çakallar...'

Işın Karaca, para karşılığında müzik listelerinde zirveye çıkanlara verdi veriştirdi. Karaca, geçtiğimiz yıl müzik ve video platformu olan YouTube’daki tıklanmaların sahte olduğunu söylemişti.

O dönem hedefindeki isimler; Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş ile genç şarkıcı Aleyna Tilki’ydi. Karaca, son olarak Apple’ın müzik uygulaması olan İTunes’in, ‘en çok dinlenenler’ listesine parayla girenleri eleştirdi.

Tepkisini Instagram’dan dile getiren şarkıcı, “2 bin TL ver. İlk 10’a gir. Bana hala haksız rekabet yok demeye devam. Çakallar sizi. Bari müziğin haysiyetini bozmasaydınız” dedi.



