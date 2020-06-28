MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işın Karaca sert çıktı! 'Çakallar...'

Işın Karaca sert çıktı! 'Çakallar...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Şarkıcı Işın Karaca, parayla ‘En çok dinlenenler’ listesine girenlere kılıcını çekti ve ateş püskürdü! Karaca açıklamasında "Çakallar sizi bari müziğin haysiyetini bozmasaydınız!" dedi.

Işın Karaca sert çıktı! 'Çakallar...'

Işın Karaca, para karşılığında müzik listelerinde zirveye çıkanlara verdi veriştirdi. Karaca, geçtiğimiz yıl müzik ve video platformu olan YouTube’daki tıklanmaların sahte olduğunu söylemişti.

O dönem hedefindeki isimler; Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş ile genç şarkıcı Aleyna Tilki’ydi. Karaca, son olarak Apple’ın müzik uygulaması olan İTunes’in, ‘en çok dinlenenler’ listesine parayla girenleri eleştirdi.

Tepkisini Instagram’dan dile getiren şarkıcı, “2 bin TL ver. İlk 10’a gir. Bana hala haksız rekabet yok demeye devam. Çakallar sizi. Bari müziğin haysiyetini bozmasaydınız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
'Alişan'ı ilk kez ağlarken gördüm''Alişan'ı ilk kez ağlarken gördüm'
MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Adana'da dehşet! 1'i çocuk 2 ceset bulundu

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

'Fatih'in portresi' polemiği! Ongun'dan dikkat çeken açıklama

'Fatih'in portresi' polemiği! Ongun'dan dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan'dan gelin adayı Ezgi Eyüboğlu'na: Çok güzel ve tatlısın

Gelin adayını herkesin içinde utandırdı! 'Çok tatlısın'

Buse Varol: Alişan'ı ilk kez ağlarken gördüm

'Alişan'ı ilk kez ağlarken gördüm'

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin bin TL'lik şezlonglarda keyif yaptı

Taze aşıklar bin TL'lik şezlongta keyifte!

Ebru Şahin'den Cedi Osman açıklaması! 'Benim rüzgarım...'

Hercai'nin güzeli ünlü basketbolcuyla aşk mı yaşıyor?

Merve Boluğur sınava girdi mi? Olay paylaşım

Sınava girdi mi? Olay paylaşım

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.