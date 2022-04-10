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  4. Işın Karaca yine Gülşen'i hedef aldı! Aysu Baceoğlu patladı

Işın Karaca yine Gülşen'i hedef aldı! Aysu Baceoğlu patladı

10.04.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen sahne kıyafetleriyle ilgili sık sık olumsuz yorumlar yapan Işın Karaca yine ünlü şarkıcıyı hedef aldı. Karaca "Gülşen’in yaptığının sanatla alakası yok" deyince Aysu Baceoğlu patladı.

Işın Karaca yine Gülşen'i hedef aldı! Aysu Baceoğlu patladı

Gülşen'in sahne kıyafetlerinden rahatsız olan Işın Karaca yine açıklamalarıyla gündem oldu. Işın Karaca yaptığı açıklamada "Ben Gülşen'in müziğini, kariyerini çok seviyorum. Konu giyimle alakalı bir şey değildi" dedi.

"Sahne adabı diye bir şey var" diyen Karaca konuşmasının devamında "Beyonce'un Coachella konserini izlerseniz konsepti ve niye öyle bir şey yaptığını anlarsınız. Burada öyle bir kareografi yok, sanata dair değildi yapılan şeyler. Bahsettiğim buydu" dedi.

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Işın Karaca'nın konuşmasına sinirlenen Aysu Baceoğlu patladı. Aysu Baceoğlu bu yorumun yer aldığı bir paylaşımın altına "Artık kusma hissi yarattı sürekli bu, hemcinslerinize laf atarak içi boş gündem çabaları" dedi.

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Işın Karaca
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