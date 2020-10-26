İşin uzmanları açıkladı: Makarna pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Hangi ülkeden olursanız olun herkesin bayılarak yediği nadir yemeklerden biri makarnadır. Ucuz ve yapımı kolay makarna annelerimizin ilk tercihi olmasa da öğrenci evlerinin olmazsa olmazıdır. Makarna pişirmek ilk bakışta çok kolay görünse de işin uzmanları makarnayı herkesin yanlış pişirdiğini söylüyor. Doğru makarna pişirmenin püf noktaları olduğunu söyleyen aşçılar, makarnaya gereken önemin verilmediğini söylüyor.

MAKARNA NASIL YAPILIR?

2011 yılında Oxfam tarafından yapılan araştırmada et ve pizzayı geride bırakarak, dünyanın en sevilen yemeği makarna olmuştur. Suyu kaynat, makarnayı koy, haşla, süz ve yağda istediğin malzemeyle kavurmaktan oluşan 5 adımlık kolay makarna yapımı için daha özenli davranılması gerekiyor.

Aşırı pişmiş, yumuşak makarna genellikle beğenilmez. Bizim ülkemizde çok sık yapılsa da spagetti kırmak bazı kültürlerde hiç hoş karşılanmaz. Birçok ev aşçısı, spagettiyi tavaya sığdırmak için kırdığını kabul eder, ancak bu, servis edildiğinde çatalınızın etrafında dönmeyi daha zor hale getirir. Spagettiyi kırmadan tencereye koymak için her birini bükerek koyabilirsiniz. Bu sayede kırmanıza gerek kalmayacaktır.