Isınmalar öncesinde sahaya mehter takımı geldi! Tribünler 'Cendere' ile ayağa kalktı

Türkiye-Romanya karşılaşması öncesi yeşil sahaya inen Mehter Takımı sosyal medyada gündeme oturdu.

MİLLİ MAÇ ÖNCESİ MEHTER TAKIMI SAHAYA İNDİ!

Dünya Kupası bileti için "ya tamam ya devam" maçına çıkan A Milli Takımımız, Romanya karşısında dev bir destekle sahada! Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala, yeşil çimlerin üzerine çıkan Mehter Takımı, çaldığı marşlarla on binlerce taraftarı tek bir yürek haline getirdi. Stadyumu inleten "Ceddin Deden" nidalarıyla atmosfer adeta bir şölen alanına dönerken, Rumen futbolcuların şaşkın bakışları arasında milli ruh doruğa çıktı.

"CEDDİN DEDEN" SESLERİYLE TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI

Mücadele öncesinde stadyum hoparlörlerinden yükselen ezgilerin yerini canlı Mehter Takımı performansı aldı. Geleneksel kıyafetleri ve heybetli duruşlarıyla sahaya giriş yapan mehteran bölüğü, çaldığı marşlarla Türk taraftarların enerjisini en üst seviyeye taşıdı. Isınma hareketleri için sahaya çıkmaya hazırlanan Milli futbolcularımıza büyük moral olan bu gösteri, rakip Romanya üzerinde de psikolojik bir baskı oluşturdu.

TRİBÜNLER 'CENDERE' İLE AYAKLANDI...

Türkiye - Romanya maçı öncesi taraftardan “cendere” şov başladı. Kurtlar Vadisi dizisi ile akıllara kazınan şarkı Milli takımızın Romanya ile karşılaşacağı maç öncesinde tribünlerde büyük bir heyecanla karşılandı.

TRİBÜNLERDE NEFİS KOREOGRAFİ!

İnönü'de maç önü Dünya Kupası koreografisi: "Aynı ruh, aynı hava."