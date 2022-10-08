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Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi

08.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi

Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Başkanı Işınsu Kestelli, yeniden göreve seçildi.

İZTB'den yapılan açıklamaya göre, İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen seçimlerin ardından Işınsu Kestelli başkanlığındaki yönetim kurulu, Ercan Korkmaz, Bülent Uçak, İlhan Zincircioğlu Şeref İyiuyarlar, Erol Avni Bozkurt, Sonnur Kırmızıoğlu, Seyit Güngör Şarman, İsmail Emin Kentli, Sebahettin Dumlu, Özhan Şen'den oluştu.

Meclis başkanlığı görevine Ömer Gökhan Tuncer getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTB Başkanı Işınsu Kestelli, seçimlerin şenlik havasında geçtiğini kaydetti.

Kestelli, yeni dönem meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile İZTB, İzmir ve Türkiye için çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İZTB'nin Türkiye'de tarımsal ticaretin kurallarıyla yeşerip yerleşmesinde tarihi rolü bulunan önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Kestelli, "Bugün tarihi misyonumuzu güçlendirecek, borsamızın ülke tarımının gelecek vizyonuna katkısını artıracak bir dönemin adımını atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ise yeni ürünleri filizlendirmek, tarlaları yeşertmek, tarımın servetini dönüştürmek amacıyla çalışacaklarını bildirdi.

Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası başkanlığı görevine yeniden seçildi

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