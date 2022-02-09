Isıtıcılarda kullanılan gizli rezistans üretimiyle ithalatın önünü kesmeyi hedefliyorlar

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da babalarından kalma 80 yıllık döküm atölyesini devlet desteğiyle 10 yıl önce fabrikaya dönüştüren kardeşler, ısıtıcılarda kullanılan gizli rezistansı üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satıyor.

Asım ve Besim Ayazgil kardeşler, 1942'de babalarının açtığı döküm atölyesinde çırak olarak başladıkları meslekte ilerleyerek, 2011'de KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle atölyelerini Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim yapan fabrikaya dönüştürdü.

Gizli rezistans imalatı için 2018'de girişimde bulunan Ayazgil kardeşler, bugün 16 ülkeye yaptıkları ihracatı diğer ülkelere de yaymayı hedefliyor.

Asım Ayazgil, AA muhabirine, babadan devraldıkları meslekle dünyada sayılı ülkenin imal ettiği ürünleri yapabilir hale geldiklerini söyledi.

Fabrikalarında döküm ve çeşitli ısıtıcılar ürettiklerini, 110 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Ayazgil, 2018'de stratejik ürün olarak nitelendirdikleri gizli rezistans üretimi için girişimde bulunduklarını anlattı.

Şu an seri olarak gizli rezistansı üretebilir hale geldiklerini ifade eden Ayazgil, şöyle konuştu:

"Dünyada Çin'den sonra bu rezistansı tek yapan firma biziz, günlük yaklaşık 12 bin adet üretiyoruz. Bu rezistanslar stratejik bir ürün, bunlar laboratuvar cihazlarında, ısıtma ve buharlı sistemlerde, günlük yaşamda elektrikli ev aletlerinde, çaycı veya su ısıtıcı (kettle) cihazları gibi birçok alanda kullanılıyor. Dünyada sadece Çin üretiyor, Çin'den sonra üreten tek ülke ve firma biziz. Bu ürünü de ihraç ediyoruz."

Ayazgil, şimdiye kadar 400 bin dolarlık su ısıtıcı (kettle) rezistansı ihraç ettiklerini, iç piyasadaki satışlarıyla da 1 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtiklerini, 2022'de 1 milyon dolarlık ihracat yapmayı, iç piyasada da 3 milyon dolarlık ithalatın önünü kesmeyi hedeflediklerini kaydetti.

- Hedef 130 ülkeye ulaşmak

İhracattan daha çok ithalatın önüne geçtikleri için mutlu olduğunu dile getiren Ayazgil, şöyle devam etti:

"Türkiye'de birçok firma bu ısıtıcıyı yurt dışından getirtiyordu, artık Çin'den ithal etmiyorlar. Örneğin bir firma sadece bu ısıtıcının Çin'den ithalatına aylık 250 bin dolar ödüyordu. Onlar artık bizden alıyor. Yeni yeni seri üretimi oturttuk ve üretim adetlerini belirledik. Yeni makinelerimiz de geliyor, hedefimiz dünyadaki bütün üretici firmalara bu ısıtıcıları pazarlamak. Şu an 16 ülkeye ihracat yapıyoruz, hedefimiz 130 ülkeye satmak."

Elektrikli ev aletleri üretiminde Çin, Polonya ve Türkiye'nin başı çektiğinin anlatan Ayazgil, "Biz Polonya'ya da Türkiye'deki firmalara da ısıtıcı satıyoruz. Almanya, Slovakya, Arap ülkeleri ile Özbekistan'daki firmalara gönderiyoruz. İhracata yeni başladık sayılır. Hedefimiz bu yıl firmamızdan 2 milyon doların üzerinde dış satım yapmak. İlk etapta iç piyasaya satım yaptık, alıcılar Çin'den aldıklarıyla kıyasladı ve bizi tercih etti." diye konuştu.

