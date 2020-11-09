Isıtmayın, piştiği gün tüketin! Pilav ısıtıldığında...

Kalmış yemekler, korkulu "bugün ne pişirsem" sorusunun hızlı bir cevabı olabilir. Buzdolabını temizlediğiniz günlerde ya da yorgun Cuma akşamlarında dün geceden kalanları ısıtmak kurtarıcıdır, değil mi? Dünün menüsü, bugünün yemeğine kolaylıkla dönüşebilir. Ancak yapılan araştırmalar, çok sevdiğimiz bazı yemekleri tekrar ısıtmanın sağlığımız için tehlike doğurabileceğini gösteriyor.

1. TAVUKLU YEMEKLER

Kırmızı ete göre daha yüksek oranda protein içeren tavuk, tekrar ısıtıldığında protein yapısını değiştirir. Bu değişiklik sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği gibi büyük oranda gıda zehirlemesi riski taşır.

Isıtmak yerine ne yapmalı? Soğuk sandviçler için kalmış tavuk parçalarından daha ideali olamaz! Taze malzemelerle birleştirerek sağlıklı salatalarda da kalmış tavuk parçalarını kullanabilirsiniz.

2. PİLAV

Baş tacımız, her yemeğin eşlikçisi pilav ısıtıldığında zehirleme riski taşır. Bacillus cereus adı verilen bakteri sporları, pilavın ısıtılmasıyla çoğalarak toksin üretirler.

Isıtmak yerine ne yapmalı? Uzak Doğu mutfağına uzanıp kızarmış pirinç denemeye ne dersiniz? Yumurta, rende parmesan peyniri ve biraz baharat ilavesiyle kalmış pilavdan yapacağınız topları, galeta ununa bulayarak kızartabilirsiniz.