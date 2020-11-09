Isıtmayın, piştiği gün tüketin! Pilav ısıtıldığında...

Kalmış yemekler, korkulu "bugün ne pişirsem" sorusunun hızlı bir cevabı olabilir. Buzdolabını temizlediğiniz günlerde ya da yorgun Cuma akşamlarında dün geceden kalanları ısıtmak kurtarıcıdır, değil mi? Dünün menüsü, bugünün yemeğine kolaylıkla dönüşebilir. Ancak yapılan araştırmalar, çok sevdiğimiz bazı yemekleri tekrar ısıtmanın sağlığımız için tehlike doğurabileceğini gösteriyor.
Kırmızı ete göre daha yüksek oranda protein içeren tavuk, tekrar ısıtıldığında protein yapısını değiştirir. Bu değişiklik sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği gibi büyük oranda gıda zehirlemesi riski taşır.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Soğuk sandviçler için kalmış tavuk parçalarından daha ideali olamaz! Taze malzemelerle birleştirerek sağlıklı salatalarda da kalmış tavuk parçalarını kullanabilirsiniz.
Baş tacımız, her yemeğin eşlikçisi pilav ısıtıldığında zehirleme riski taşır. Bacillus cereus adı verilen bakteri sporları, pilavın ısıtılmasıyla çoğalarak toksin üretirler.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Uzak Doğu mutfağına uzanıp kızarmış pirinç denemeye ne dersiniz? Yumurta, rende parmesan peyniri ve biraz baharat ilavesiyle kalmış pilavdan yapacağınız topları, galeta ununa bulayarak kızartabilirsiniz.
Haşlanmış yumurta, tekrar kaynatılarak ısıtıldığında oksitlenerek toksin üretir hale gelir. Üstelik yüksek ısı, yumurtanın içeriğini trans yağa dönüştürür.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Protein deposu haşlanmış yumurtaları, mevsim yeşillikleri içeren salatalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çeri domates ve peynir ekleyerek oldukça besleyici bir öğle menüsü oluşturabilirsiniz.
Temel Reis'in güç kaynağı ıspanağın asla ısıtılmaması gerekir. Ispanağın tekrar ısıtılması, içeriğindeki demirin oksitlenmesine neden olabilir. Ispanak, demir dışında nitrat da içerir. Nitrat içeren sebzeler tekrar ısıtıldıklarında kanserojen hale gelebilirler. Tıpkı ıspanak gibi yüksek oranda nitrat içeren kereviz, pancar ve şalgam da ısıtılmaması gereken sebzeler arasında yer alıyor.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Ispanağı pişirdikten sonra hızlıca tüketin. Zeytinyağlı kereviz yemeklerini soğuk tüketebilirsiniz. Özellikle portakalla pişenlerin lezzetine bayılacaksınız !
Mantarların ısıtılması yapılabilecek en tehlikeli mutfak hatalarından biridir. Mantarı yeniden ısıtmak, serbest radikal içeren toksinleri ortaya çıkaracağından sindirim sisteminize zarar verebilir.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Tıpkı ıspanak gibi mantar da piştiği gibi tüketilmelidir. Yine de ertesi gün yemekte ısrarcıysanız soğuk tüketmeye özen gösterin.
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