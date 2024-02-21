YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. İşitme engelli baba ve oğlu olimpiyatlarda "şah-mat" mücadelesi verecek

İşitme engelli baba ve oğlu olimpiyatlarda "şah-mat" mücadelesi verecek

AA AA
21.02.2024 12:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme engelli 48 yaşındaki Alparslan Çoşar ile 26 yaşındaki oğlu Ahmet Oğuz Coşar, 2-12 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na satrançta madalya almak için hazırlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde işçi olarak çalışan Alparslan, çok sevdiği satrancı Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde işçi olan oğlu Ahmet Oğuz'a öğrettikten sonra birlikte bu alanda kendilerini geliştirmeye başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca 26 Ocak'ta düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası"nda derece alan baba ve oğlu, bu başarılarıyla 2-12 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla beraber kampa giren baba ve oğlu, olimpiyatlara birlikte hazırlanıyor.

"BABAM DA KARŞIMA ÇIKARSA HEDEFİM GALİBİYET ALMAK"

Ahmet Oğuz Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satrancı babasından öğrendiğini söyledi.

Daha önce katıldığı şampiyonalarda dereceler elde ettiğini ifade eden Coşar, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar için çok heyecanlı ve hevesliyim. Orada başarılı olup ülkemin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Olimpiyatlarda ilk 3'e girmek ve daha iyi çalışarak güzel bir derece almak istiyorum. Olimpiyatlarda babam da karşıma çıkarsa hedefim galibiyet almak. Babamla beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için orada olacağız ama ben yenmek için oynayacağım. Tabii babamla karşılaşmak istiyorum. Baba-oğul olarak birinci ve ikinci olursak güzel olur diye düşünüyorum. Başarı için elimizden geleni yapacağız."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Baba Alparslan Coşar da satranca başlama serüvenini anlattı.

Satrancı çok sevdiğini ve engellilere yönelik satranç branşının açılmasıyla Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladığını dile getiren Coşar, "Katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. Şampiyonalara oğlumla beraber katılmaya başladık. Oğluma bildiklerimi sürekli anlatıyorum. Benim ya da onun yenmesi çok önemli değil, ben bildiklerimi oğluma aktarıyorum. Olimpiyatlar bizim için ilk adım. Çalışıp başarı elde etmek istiyoruz. İlk defa olimpiyatlara katılacağız, bundan sonra bizim için daha iyi olacak. Elimizden geleni yapacağız. Daha iyisi olabilmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Coşar, olimpiyatlarda rakip olduklarında baba-oğul birbirlerini yenmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Önemli olan ülkemizin olimpiyatlarda derece almasıdır. Oğlumdur, belki kıyamaz, yenmek istemez diye düşünüyorum ama bu bir spor branşı. Rakip olursak oğlum beni, ben de onu yenmek için oynayacağız. Finalde oğlumla karşılaşmak isterim." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş’ta 2 kişiye 63 bin 138 TL para cezası kesildiMuş’ta 2 kişiye 63 bin 138 TL para cezası kesildi
Maltepe’de taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbestMaltepe’de taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest
Depremzedeye ait olduğu düşünülen kanlı çocuk kıyafetinin sahibi aranıyorDepremzedeye ait olduğu düşünülen kanlı çocuk kıyafetinin sahibi aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Satranç rakip şah mat

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Şubat Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:34
İkindi
15:34
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Çarşamba

Merve eczanesi
Palandoken
Çagri eczanesi
Oltu
Işik eczanesi
Karayazi
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Meryem eczanesi
Pasinler
Tekman eczanesi
Tekman
Aşkale eczanesi
Askale
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.