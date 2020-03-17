YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. İşitme engelli milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor

İşitme engelli milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor

NİĞDE HABERLERİ  | 17.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Öğretmeninin yönlendirmesiyle güreşe başlayan doğuştan işitme engelli İlkay Özer, haziran ayında Trabzon'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyor - İlkay Özer: "Çalışmalarım güzel gidiyor. Çok hırslıyım, bayrağımı çok seviyorum. İnşallah bayrağımızı birinci sırada göndere çektireceğim"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Doğuştan işitme engelli İlkay Özer, haziran ayında Trabzon'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.

Ankara'da yaşayan doğuştan işitme engelli İlkay Özer (15), öğretmeninin yönlendirmesiyle 13 yaşında güreşe başladı.

İşitme engellilerde olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan antrenörü İlhan Çıtak'ı örnek alan İlkay, yaklaşık 2 sene önce başladığı güreşte, şubat ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak, milli takıma seçildi.

Azmiyle herkese örnek olan İlkay Özer, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

- "Çok hırslıyım, bayrağımı çok seviyorum"

Genç sporcu, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları için geldiği Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Öğretmeninin kendisini güreş antrenmanlarına davet etmesiyle bu spora başladığını belirten İlkay Özer, "Güreşe Ankara'da başladım. 2 senedir güreş yapıyorum. Şubat ayında Türkiye şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası'nda hedefim büyük. Çalışmalarım güzel gidiyor. Çok hırslıyım, bayrağımı çok seviyorum. İnşallah bayrağımızı birinci sırada göndere çektireceğim." ifadelerini kullandı.

İlkay Özer, küçükken futbol oynarken bacağından sakatlık geçirdiğini ancak güreş sayesinde bunu atlattığını aktardı.

İlk olarak milli takıma seçilme hedefini gerçekleştirdiğini dile getiren İlkay Özer, şunları kaydetti:

"Şimdi Trabzon'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefliyorum. Hedeflerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Engelli olan herkesi spor yapmaya davet ediyorum. İster futbol ister basketbol ister voleybol olsun mutlaka spor yapsınlar."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Anahtar Kelimeler:
Dünya Şampiyonası Engelli Güreş İlkay özer İşitme Engelli Niğde Trabzon Türkiye şampiyonu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Niğde Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:55
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Niğde Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Arısoy Eczanesi
Merkez
Baykal Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Kıvanç Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

Niğdeli Fatma, kardeşine böbreğini verdi

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.