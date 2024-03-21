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  4. İşitme engelli milli judocu Enes Yıldız, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

İşitme engelli milli judocu Enes Yıldız, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

AA AA
21.03.2024 11:14
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Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikincilik ile üçüncülük sahibi 28 yaşındaki işitme engelli milli judocu Enes Yıldız'ın hedefi, katılacağı Dünya Şampiyonası'nda bu kez altın madalyaya ulaşmak.

İşitme Engelli Judo Milli Takımı sporcusu Enes Yıldız, beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle 8 yaşında judoyla ilgilenmeye başladı. Bugüne kadar Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, dünya ve Avrupa şampiyonalarında birer ikincilik ile üçüncülük elde etme başarısı gösterdi.

Enes Yıldız, milli takım teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz eşliğinde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

İşaret dili tercümanı aracılığıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Enes, aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor sporcusu olduğunu söyledi.

Spora tesadüfen başladığını anlatan Enes Yıldız, "İlkokul ikideyken okulumuzun beden eğitimi öğretmeni beni görüp, judo yapabileceğimi söyleyerek bu spora yönlendirdi. Gittiğim salonda bir maç yaptım. Ondan sonra judoya başladım. Yaklaşık 20 yıldır judo yapıyorum." dedi.

Hedefinin altın madalya olduğunun altını çizen Yıldız, "Dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğüm var. 10 Nisan'da Kazakistan'da Dünya Şampiyonası yapılacak. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak." diye konuştu.

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