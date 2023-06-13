İşitme engelli öğretmenin öğrencilerinden 200 eserlik sergi

Yıl Ortaokulu resim öğretmeni, Ressam işitme Engelli Resim Öğretmeni Vesil Bacı’nın öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Manavgat Kaymakam Vekili Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz ve Şube Müdürleri, Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sergi açılışının ardından eserleri inceleyen ziyaretçiler, işitme Engelli Resim Öğretmeni Vesil Bacı ve öğrencilerini böylesine güzel bir sergi açmalarından dolayı kutladılar.

2013 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümünden Resim-İş öğretmeni olarak mezun olduğunu belirten Vesil Bacı, “2013 - 2015 yılları arasında Manavgat Halk Eğitim Merkezinde değerli Guddusi Aydın ağabeyimle işaret dili kursları ve kendim de ayrıca resim kursları verdim. 2015 - 2019 yılları arasında İMKB Ortaokulunda Resim-İş öğretmeni olarak ilk görevimi yaptım. 2020 yılından beri de 60.Yıl Ortaokulunda yine Resim-İş öğretmenliği görevime devam ediyorum. Halen bu okulumuzda yaklaşık 700 öğrencim var” dedi.

Vesil Bacı, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “60.Yıl Ortaokulumuzda yıl onu sergisi olarak, öğrencilerimin yıl içerisindeki resim çalışmalarını sergilemek, tanıtmak, öğrencilerimin resim sanatı dalında çalışmalarını motive etmek amacıyla öncelikle portre karakalem çalışmaları, karışık (guaj, pastel, kuru boya ve sulu boya ) resim çalışmaları, tual üzerinde 200’ e yakın resim çalışmalarını sergimizde değerli ziyaretçilerimize sunduk. Başta Kaymakamımız olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

