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İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Mersin'de belli olacak

06.03.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Mersin'de belli olacak

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Mersin'de 7-13 Mart tarihlerinde yapılacak maçlar sonucunda belirlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off müsabakalarının 8 takımın katılımıyla yarın başlayacağı aktarıldı.

İstanbul Sessizler, Karşıyaka İşitme Engelliler, İstanbul Çekmeköy Belediyespor, Gölcük İşitme Engelliler, Adıyaman Belediyespor, Elazığ Belediyespor, Trabzon Ortahisar Belediyespor ve Torbalı İşitme Engelliler'in katılacağı play-off etabında takımların 4'erli iki gruba ayrılacağı ifade edildi.

Grup maçlarının 7-9 Mart, yarı finallerin 11 Mart, üçüncülük ve final karşılaşmalarının ise 13 Mart'ta oynanacağı belirtildi.

Grup ve yarı final maçlarının Çopurlu Semt Sahası ile Toroslar Semt Sahası'nda yapılacağı, üçüncülük ve final müsabakalarının ise Mersin Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

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