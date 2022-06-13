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İşitme Engelliler Kadınlar Türkiye Futsal Şampiyonası, temmuz ayında düzenlenecek

13.06.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural: "Federasyon olarak kadınların sporda aktif bir şekilde yer alması ve başarılı olması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Türkiye'de İşitme Engelliler Kadınlar Türkiye Futsal Şampiyonası'nın temmuz ayında düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın futsal branşının 2007'de kurulduğunu anımsattı.

Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Türkiye Şampiyonası için hazırlıkların başladığını ifade eden Vural, federasyon olarak en başarılı oldukları branşlardan birinin futbol olduğunu dile getirdi.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Futbol Milli Takımı'nın son olarak Brezilya'da gerçekleşen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda üçüncü olduğunu anımsatan Vural, futsalda da başarı hedeflerinin büyük olduğunu aktardı.

- "Türkiye şampiyonları da milli takım seçmeleri için oldukça önemli"

Kerim Vural, Türkiye'nin tek Kadın Futsal Milli Takımı'nın TİESF İşitme Engelli Kadın Futsal Milli Takımı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bizim için büyük bir gurur ve ayrıcalık. Federasyon olarak kadınların sporda aktif bir şekilde yer alması ve başarılı olması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İlk büyük başarısını 2011 yılında kazanan İşitme Engelliler Kadın Futsal Milli Takımımız, Norveç'te gerçekleşen dünya şampiyonasında ikinci olarak ülkemize kupayla dönmüş ve bizleri gururlandırmıştı. Önümüzdeki seneden itibaren gerçekleşmesi planlanan Avrupa ve dünya şampiyonaları içinse şimdiden hazırlıklara başladık. Futsalı futbolun altyapısı gibi düşünerek genç milli takım oyuncu adaylarını burada değerlendiriyoruz diyebiliriz. Türkiye şampiyonları da milli takım seçmeleri için oldukça önemli. Şimdiden katılım sağlayacak tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum."

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