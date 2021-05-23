YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İşitme Engelliler Türkiye Judo ve Karate Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

İşitme Engelliler Türkiye Judo ve Karate Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

23.05.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Türkiye Judo ve Karate Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

İşitme Engelliler Türkiye Judo ve Karate Şampiyonası, 4-5 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Judo Şampiyonası 4 Haziran Cuma günü, Türkiye Karate Şampiyonası ise 5 Haziran Cumartesi günü Sincan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonalara yeni sezon vizeli ve lisanslı sporcular katılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uyandığımızda neden esneriz? Uyandığımızda neden esneriz?
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:11
Yatsı
21:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Pazar

Ahiler Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Anıttepe Doğa Eczanesi
Cankaya
Bizim Ziya Eczanesi
Cankaya
Cankat Eczanesi
Cankaya
Irmak Eczanesi
Cankaya
İlke Daldal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.