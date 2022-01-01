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İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek

01.01.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek

İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 11-12 Ocak tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Gençlik Spor İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenecek.

Büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kata müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.

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