İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek

İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 11-12 Ocak tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Gençlik Spor İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenecek.

Büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kata müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.



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