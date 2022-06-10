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İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te başladı

10.06.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları Karabük'te başladı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 7 takımın katıldığı organizasyonun ilk maçında Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Çerkezköy Sessizler Spor Kulübü karşılaştı.

Müsabakalar sonunda 2 takım İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Lig'e yükselecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, Karabük Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, kulüp yöneticileri ve sporseverler karşılaşmayı takip etti.

Maçlar, 12 Haziran'da sona erecek.

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