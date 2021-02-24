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İşitme kaybı tedavisinde yeni bir dönem başladı

24.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Otoloji ve Nörootoloji Derneği Eski Başkanı ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer: - "İşitme engelini ortadan kaldırabildiğimiz yeni bir çağ başladı, hastalarımızın da hızla bunun farkına varması için çalışmamız önemli" - "Yenilikçi teknolojiler kullanılarak üretilen koklear implantların, diğer çözümlere göre daha iyi işitme ve 8 kat daha yüksek konuşmayı anlama sağladığını biliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Otoloji ve Nörootoloji Derneği Eski Başkanı ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, "İşitme engelini ortadan kaldırabildiğimiz yeni bir çağ başladı, hastalarımızın da hızla bunun farkına varması için çalışmamız önemli." ifadelerini kullandı.

Tuncer, işitme sağlığı ve tedavileri konusunda önemli akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, yetişkin bireylerin koklear implantlanması konusunda küresel stratejilerin geliştirildiği, Delphi Konsensüs çalışması ve sonuçları hakkında bilgiler verdi. Tuncer, Türkiye'de de yetişkin bireylerin implantlanması konusunda uzmanların fikir birliğine vardığı çalışmanın, farkındalığın artırılması ve güncel tedavilere erişim açısından atılacak adımları belirlemek bakımından önemli bir rehber olduğunu ifade etti.

Total işitme kayıplı yetişkin hastalarda tam duyma sağlayabilen koklear implantların daha yaygın kullanımını sağlayacak farkındalık ve tedavi yaklaşımları konusunda küresel standartları ortaya koyan Uluslararası Delphi Konsensüs Bildirisi, ileri ve çok ileri sensörinöral işitme kaybı yaşayan yetişkin bireylerde de yapılabilecekler konusuna dikkati çekiyor.

Çalışma sonrası paylaşılan istatistiklere göre koklear implanttan fayda görebilecek her 20 yetişkinden sadece 1'inde koklear implant bulunduğu belirtiliyor.

İşitme engelinin ortadan kaldırabildiği yeni bir çağın başladığını belirten Tuncer, hastaların da hızla bunun farkına varması için çalışılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Tuncer şu açıklamada bulundu:

"Koklear implant kullanımı ile daha fazla sağlıklı duyması mümkünken, farkındalığın düşük olması nedeniyle koklear implanttan fayda görecek yetişkin birey sayısı maalesef çok düşük kalıyor. Kesin çözüme ulaşabilecek hastalar, ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeyen, sadece kısmi destek aldıkları işitme cihazlarını kullanarak, zaman kaybediyorlar. Bu durum duyma ve anlama yetilerinin geri döndürülemez biçimde kayba uğraması ile sonuçlanıyor. Yenilikçi teknolojiler kullanılarak üretilen koklear implantların, diğer çözümlere göre daha iyi işitme ve 8 kat daha yüksek konuşmayı anlama sağladığını biliyoruz. KBB hekimleri tarafından yapılacak tetkik ve muayene sonucunda durumu uygun olan hastalarda yapılan koklear implant uygulamaları ve rehabilitasyon programları ile gayet başarılı sonuçlar alıyoruz."

Tuncer, Türkiye’de yaşam beklentisinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi giderek yükseldiğini, erken yaşta ortaya çıkabilen işitme kayıplarının, tedavi edilmediğinde, uzun yıllar bireyleri sosyal yaşamdan kopararak izole bir hayat sürmelerine neden olduğunu belirtti. Tuncer, "Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde SGK tarafından geri ödeme kapsamında yapılan koklear implant uygulamaları hakkında daha çok hastanın farkındalık kazanması ile ciddi bir halk sağlığı sorununun ve kalıcı işitme kaybına bağlı işitme engelliliğinin üstesinden gelebileceğiz." müjdesini verdi.

Uluslararası Delphi Konsensüs Bildirisi’nin Türkiye’de ve dünyada önemine değinen Tuncer, bu bildiri sayesinde işitme alanında çalışan tüm uzmanların ve hasta derneklerinin güncel bir yol haritasına kavuştuğunu belirterek şunları aktardı:

"Bireylerin işitme kaybı konusunda bilgi eksikliği tüm dünyada en önemli sorunlardan biri. Bugün, koklear implanttan fayda görebilecek her 20 kişiden sadece 1’i implantlanmış durumda. Dünyanın 13 farklı ülkesinden Kulak Burun Boğaz uzmanları ve odyologlardan oluşan 31 kişilik uzman grubu ile 7 Tüketici ve Meslek birliği sivil toplum kuruluşunun liderlerinden oluşan panelistler, uluslararası bir bildirgeye imza atarak, aslında, işitme sağlığı tedavisinde teknolojiden daha fazla yararlanılabileceğini ve bu sayede işitme engelliliğin büyük oranda ortadan kaldırılabileceği yeni bir çağın da başladığını ilan etmiş oldular."

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