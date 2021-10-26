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İşitme, konuşma ve görme engelliler için "Engelsiz CİMER Projesi"

26.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, işitme, konuşma ve görme engelli bireylerin şikayet, talep ve görüşlerini iletebilmeleri için Engelsiz CİMER Projesi uygulanacak

İşitme, konuşma ve görme engelli bireylerin, şikayet, talep ve görüşlerini iletebilmeleri için Engelsiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Projesi hayata geçirilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, demokrasinin standartlarını yükseltmek için devlet-vatandaş ilişkisini güçlendirecek yeni mekanizmalar oluşturulacak.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yeni iletişim kanalları geliştirilecek.

Engelsiz CİMER Projesi hayata geçirilecek ve bu surette işitme, konuşma ve görme engelli bireylerin CİMER'e şikayet, talep, görüş-öneri, istek, ihbar, bilgi edinme ve teşekkür amaçlı başvuru yapabilmeleri kolaylaştırılacak.

Öte yandan vatandaşların yaşadığı sorunları ve kamu hizmetlerine ilişkin hususları aktarmakta etkin bir araç olarak kullanılan CİMER, 66 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 7'nci maddesiyle vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütme görevinin verilmesiyle birlikte CİMER Aylık Bülten çalışmasının adı "CİMER Kurumsal Takip Bülteni" olarak değiştirildi.

2021 yılının dokuz aylık bölümünde 200 Kurumsal Takip Bülteni hazırlandı.

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