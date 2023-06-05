İskenderun Acil Durum Hastanesi inşasında sona yaklaşıldı

Cebike Mahallesi'nde 20 bini kapalı olmak üzere 90 bin metrekare alanda çok sayıda personelin 24 saat esasına göre görev yaptığı hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.

200 yatağa sahip olacak İskenderun Acil Durum Hastanesinde 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam kapsamlı laboratuvar, bronskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon ile 3 onkoloji merkezi ve KVC ünitesi planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, AA muhabirine, İskenderun Acil Durum Hastanesinin tüm branşlarda vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Hatay'da vatandaşların en iyi sağlık hizmetini alması için çalıştıklarını ifade eden Barçın, şöyle konuştu:

"Depremden sonra Hatay'da 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi sağlık sunumuna başladı. 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi de çok kısa bir zaman içerisinde sağlık hizmeti sunumuna başlayacak. İskenderun'da 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanemiz şu an inşaat aşamasında, orası da en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. 850'ye yakın sağlık personeli ve 7 ameliyathanesi, tam teşekküllü modern tıbba uygun görüntüleme merkeziyle yakın bir zamanda sağlık hizmeti sunumuna başlayacak."

İL DIŞINA HASTA SEVKLERİ AZALDI

Barçın, Hatay'da vatandaşlara sağlık hizmeti sunumu noktasında herhangi bir yetersizlik bulunmadığının altını çizdi.

İl dışına hasta sevklerinin de azaldığını vurgulayan Barçın, "Özellikle 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi açıldıktan sonra hem il merkezinden hem de diğer ilçelerden yoğun bir şekilde hasta kabulü yapılmaktadır. Ortalama günlük 2 binin üzerinde poliklinik sayısıyla hizmet sunmaktadır. 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldıktan sonra artık il dışına sevklerimizin ciddi anlamda azalacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Barçın, kısa zaman içerisinde Antakya'da 1000 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskenderun'da da 600 yataklı devlet hastanesi yapılmasının planlandığını aktardı.

