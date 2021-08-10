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İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı

10.08.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı

İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı

İskenderun Körfezi açıklarında, bir yük gemisinde yangın çıktı.

Körfez açıklarındaki geminin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine alevleri söndürmek için bölgeye römorkörler sevk edildi.

Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

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