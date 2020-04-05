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İskenderun Teknik Üniversitesinde "dezenfektan tüneli" üretildi

HATAY HABERLERİ  | 05.04.2020 12:32 | Son Güncelleme

İskenderun Teknik Üniversitesinde "dezenfektan tüneli" üretildi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma etkisini azaltan "dezenfektan tüneli" üretti.

İSTE Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Eyyuphan Yakıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin öncülüğünde oluşturulan ekiple projeye başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 günlük çalışma sonrası "dezenfektan tüneli" yaptıklarını aktaran Yakıncı, şöyle konuştu:

"Üretilen cihaz mevcutlarından farklı. Bu cihaz 70 bara kadar basınç altında çalışıyor. 6 ila 10 nanometre arasında tanecikleri 3 boyutlu olarak püskürtebilen bir sistem yaptık. Dolayısıyla sensörlü bir sistem. Dakikada en fazla bir litre dezenfektan harcayabilen oldukça da ekonomik bir sistem. Tünele giren kişi üzerinde 40-50 nanometre kalınlıkta bir dezenfektanla çıkıyor. Dolayısıyla kişinin üzerinde bir virüs varsa zaten izole edilmiş oluyor."

İlk cihazı üniversite girişine koyduklarını dile getiren Yakıncı, talep doğrultusunda seri üretime başlayacaklarını bildirdi.

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İskenderun İskenderun Teknik Üniversitesi İSTE koronavirüs Kovid-19

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