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İskenderun'da ağır hasar gören evler dronla görüntülendi

16.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binalardaki evler dronla görüntülendi.

İskenderun'da acil yıkılacak veya ağır hasarlı olarak belirlenen birçok binada kontrollü yıkımlar devam ediyor.

Kolon ve duvarları patlayan, zemine çöken veya yan yatan binalardaki evlerde depremin tahribatı dikkati çekiyor.

Ağır hasarlı binalardaki evler, dronla görüntülendi. Deprem öncesi ailelere sıcak yuva olan evlerin duvarlarının depremin şiddetiyle yıkıldığı, koltuk, masa, buzdolabı gibi eşyaların savrulduğu, mutfak malzemelerinin ise paramparça olduğu görülüyor.

Yıkık duvarlarda kalan fotoğraflar ve süs eşyaları ise görenleri duygulandırıyor.

Numune Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen ve enkazı kaldırılmaya başlanan apartmanın sakinlerinden Mehmet Pehlivan, yıllardır oturduğu binadaki çalışmaları hüzünle takip etti.

"KÜÇÜK KIYAMETİ YAŞADIK"

Pehlivan, AA muhabirine, 1990'dan bu yana Numune Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyledi.

Depremde oğlunun, damadının ve 2 torununun aralarında bulunduğu 8 yakınının hayatını kaybettiğini belirten Pehlivan, kızının ise yaralandığını dile getirdi.

"Sözün bittiği yerdeyiz." diyen Pehlivan, depreme evde yakalandıklarını ve bina yıkılmadan önce balkondan eşiyle çıktıklarını söyledi.

Mehmet Pehlivan, bir süredir Mersin'de kaldığını, dün de apartmanın yıkılacağını duyduğu için bazı eşyalarını alabilme umuduyla buraya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Binamız sağlamdı ama sarsıntı küçük değildi. Bir alttan, bir yanlardan vuruyor. Yani ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilemedik. Hayatımda daha 'imdat' ağzımdan çıkmış değil. Burada imdat diye bağırdım. Neyse ki yiyecek ekmeğimiz varmış yaşıyoruz. Balkondan aldılar bizi, biz çıktıktan sonra balkon çöktü. Anılarımız burada kaldı. Eşyalarımızı alamadık. Bir çorabımı dahi alamadım. Yani alacak zaman yoktu zaten. Bu deprem çok zor, küçük kıyameti yaşadık, inanın. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Çok duyarlı bir milletiz. Hani konu komşu millet yetişmezse biz de gitmiştik."

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deprem İskenderun bina dron

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