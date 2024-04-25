İskenderun’da asayiş uygulaması bin 88 şahıs sorgulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde 20 Nisan tarihinde yapılan asayiş uygulamasında; bin 88 şahıs, 653 araç ve 150 motosiklet sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda; 5’i aranan 1’i firari toplam 21 kişi yakalanırken, 8 yoklama kaçağına tebligat yapıldı. 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 71 gram cannabinoid maddesi, 8 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin maddesi, 17 adet neurontin hap, 11 adet lyrica hap ele geçirildi.





