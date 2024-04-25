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İskenderun’da asayiş uygulaması bin 88 şahıs sorgulandı

İHA İHA
25.04.2024 09:52
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı asayiş uygulamasında; bin 88 şahıs, 653 araç ve 150 motosiklet sorgulandı.

İskenderun’da asayiş uygulaması bin 88 şahıs sorgulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde 20 Nisan tarihinde yapılan asayiş uygulamasında; bin 88 şahıs, 653 araç ve 150 motosiklet sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda; 5’i aranan 1’i firari toplam 21 kişi yakalanırken, 8 yoklama kaçağına tebligat yapıldı. 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 71 gram cannabinoid maddesi, 8 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin maddesi, 17 adet neurontin hap, 11 adet lyrica hap ele geçirildi.

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