YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderun'da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun'da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

29.03.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

"HER LODOSTA DENİZİN KARA TARAFINA DOĞRU YÜKSELMESİ SÖZ KONUSU"

Alana gelerek incelemelerde bulunan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, ilçede geçtiğimiz günlerde de aynı durumun yaşandığını belirtti.

Bugün şiddetli yağışın olduğunu aktaran Demiryürek, şunları kaydetti:

"Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor. Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu. Bugün ilaveten yağışla birlikte yağmur suyu tahliye kanalları çalışmadığı için su içerilere kadar girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yetkililerine haber verdik. Gelip müdahale etmelerini bekliyoruz. Biz de şu anda sahadayız, takip edeceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadıDepremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı
Anahtar Kelimeler:
ölümsüz sağanak

Hatay Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:45
İkindi
16:16
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Hatay Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Tekeli eczanesi eczanesi
Altinozu
Aydın eczanesi eczanesi
Antakya-defne
Çolakoglu eczanesi eczanesi
Antakya-defne
Taner eczanesi eczanesi
Antakya-defne
Neşem eczanesi eczanesi
Antakya-defne
Kerimoğlu eczanesi eczanesi
Arsuz
Hintoğlu eczanesi eczanesi
Dortyol
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.