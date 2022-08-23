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İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı

23.08.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı

İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İskenderunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban'la anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolcunun bir yıllığına kiralandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncumuza İskenderunspor forması altına başarılar diliyoruz." denildi.

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İskenderunspor berk balaban galatasaray kaleci

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