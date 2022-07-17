İSKİ'den Florya Plajı açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Florya Plajı'nda hattın temizlenerek sorunun giderildiğini açıkladı.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Florya Plajı'na atık su aktığı yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bahse konu problemin geçen günlerde İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlarda bir hattın tıkanması sonucu meydana geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Denize girilen alandan uzak bir noktada kısa süreli bir taşma meydana gelmiş, ekiplerimiz olaya müdahale ederek sorunu gidermiştir. Halihazırda hat temizlenerek çevre kirliliği ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar bertaraf edilmiştir. Florya Sahili'ne atık su girişi söz konusu değildir."

Bakırköy Florya Sahili'nde bulunan kanalizasyon hattının açık rögarından çıkan kirli su denize akmış, akan su kötü koku yaymış ve görüntü kirliliği oluşturmuştu.

