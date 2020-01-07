YURTHABER
  4. İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu

İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu

ÇORUM HABERLERİ  | 07.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu.Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü çatısı altında spor yapan İskilip güreş takımı, Belediye Başkanı Ali Sülük’ün girişimleri sonucu 40 lisanslı güreşçisi ile birlikte İskilip Belediyesi bünyesine katıldı.

İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu

Çorum’un İskilip Belediyesi güreş takımı kurdu.
Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü çatısı altında spor yapan İskilip güreş takımı, Belediye Başkanı Ali Sülük’ün girişimleri sonucu 40 lisanslı güreşçisi ile birlikte İskilip Belediyesi bünyesine katıldı. Spora ve sporculara verdiği desteklerle bilinen Başkan Sülük, ilçede sportif faaliyetlerin gelişmesi için de özel bir çaba sarf ediyor.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Ali Sülük; “Gururluyuz. İlçemiz için çok önemli olan güreş takımımızı belediye bünyemize kattık. 40 güreşcisi olan İskilip Habip Gökçe Güreş Eğitim Takımı bundan sonra faaliyetlerini İskilip Belediyesi Güreş takımı olarak sürdürecektir. Başarıdan başarıya koşan sporcularımızı yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Ahlatcı, belediye meclis üyeleri ve parti yönetimiyle bir araya geldiAhlatcı, belediye meclis üyeleri ve parti yönetimiyle bir araya geldi
Sungurlu’da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyasıSungurlu’da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Çorum Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:51
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Diken Eczanesi
Merkez
M.Sinan Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Eczanesi
Iskilip
Kargı Eczanesi
Kargi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması

Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması

Osmancık’taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak

Osmancık’taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak

Sungurlu Emniyet Müdürlü’ne Uğur Çalışkan Atandı

Sungurlu Emniyet Müdürlü’ne Uğur Çalışkan Atandı

Osmancık Sahil Balıkçılık Hizmetinizde

Osmancık Sahil Balıkçılık Hizmetinizde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.