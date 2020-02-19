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İskilip’te fırınlar denetlendi

ÇORUM HABERLERİ  | 19.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınları denetlendi.İskilip Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen işyerlerinde temizlik, gramaj ve tartılar kontrol edildi.İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınlarımızda Belediye Zabıta Ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri tarafından, düzenli olarak hijyen denetimi ve gramaj kontrolü yapılmaktadır.

Çorum’un İskilip ilçesinde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınları denetlendi.
İskilip Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen işyerlerinde temizlik, gramaj ve tartılar kontrol edildi.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınlarımızda Belediye Zabıta Ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri tarafından, düzenli olarak hijyen denetimi ve gramaj kontrolü yapılmaktadır. Önce insan odaklı yönetim anlayışımız gereği, halkımızın sağlığını ön planda tutarak, kontrollerimiz düzenli olarak devam edecektir.”dedi.

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