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İskoçya Milli Takım kalecisi Craig Gordon kimdir, nereli ve kaç yaşında? İskoçya Milli Takımının kalecisi Craig Gordon'un hayatı!

16.11.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya Milli Takımının kalecisi Craig Gordon bugün Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Saat 20.00'de TRT 1'de başlayacak olan Türkiye İskoçya maçı öncesi rakip takımın kalesinde kimin yer alacağı merak konusu oldu. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında Craig Gordon için araştırma yapıyor. Peki, Craig Gordon kimdir? İskoçya Milli Takım kalecisi hakkında merak edilenler haberimizde...

İskoçya Milli Takım kalecisi Craig Gordon kimdir, nereli ve kaç yaşında? İskoçya Milli Takımının kalecisi Craig Gordon'un hayatı!

İskoçya Milli Takımının kalecisi Craig Gordon Türkiye İskoçya maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EURO 2024 elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye İskoçya maçında A Milli Futbol Takımın rakibinin kadrosu merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "İskoçya Milli Takım kalecisi kim? İskoçya'nın kalecisi kim?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte Craig Gordon ile ilgili merak edilenler...

CRAİG GORDON KİMDİR?

Craig Gordon 31 Aralık 1982 yılıunda Edinburgh, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.

Scottish Premiership kulübü Heart of Midlothian'da kaleci olarak görev yapan İskoç futbolcu, kariyerine Heart of Midlothian takımında başladı.

Craig Gordon, Cowdenbeath'te bir sezon (2001-02) kiralık olareak oynadıktan sonra 2003 ve 2007 yılları arasında Hearts'ın birinci kalecisi olarak adından söz ettirmiştir.

İşte Craig Gordon'un profesyonel futbol kariyeri:

2001-2007 Heart of Midlothian
2001-2002 → Cowdenbeath (kiralık)
2007-2012 Sunderland
2014-2020 Celtic
2020- Heart of Midlothian

Craig Gordon'un Milli takım kariyeri:

2002-2003 İskoçya İskoçya U-21
2003-2005 İskoçya İskoçya A2
2004- İskoçya İskoçya


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