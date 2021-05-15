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İskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdi

15.05.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) şampiyon olan Rangers, son hafta maçında Aberdeen'i 4-0 yenerek sezonu namağlup tamamladı.

İskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdi

Mart ayında zaferini ilan eden Rangers, şampiyonluk grubunun 5. ve son haftasında Aberdeen'i ağırladı.

Ibrox Stadı'ndaki mücadeleden 4-0 galip ayrılan Rangers, sezonu 102 puanla en yakın rakibi Celtic'in 25 puan önünde yenilgisiz bitirdi.

Ligde oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Glasgow ekibi, attığı 92 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünde 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaşan Rangers, Aberdeen maçının ardından düzenlenen törende kupasını aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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