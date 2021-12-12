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İŞKUR, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde "İş Arama Becerileri Eğitimi" düzenledi

12.12.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim kapsamında gençlere kariyer planlama, hedef belirleme, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında, gençlerin kendilerine uygun işi bulmalarına ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olmak amacıyla "İş Arama Becerileri Eğitimi" verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde, gençlere yönelik devlet destekleri, hibe ve burslar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Etkinlik çerçevesinde, İŞKUR İş Kulübü Liderlerinden Sevcan Yılmaz ve Kübra Karakaya tarafından "İş Arama Becerileri Eğitimi" de verildi.

Eğitimde gençlere kariyer planlama, hedef belirleme, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı. Ayrıca, gençlerin yeteneklerini geliştirmek ve kendilerine uygun işi bulmak için yapmaları gerekenler paylaşıldı.

İş Kulübü Lideri Sevcan Yılmaz, AA muhabirine, "İş Arama Becerileri Eğitimi"nin İŞKUR tarafından belirli periyotlarla düzenlendiğini belirterek, "İş arama sürecindeki tüm vatandaşlarımız İŞKUR İş Kulübü eğitimlerine katılabilir. Gençler, engelliler, kadınlar gibi özel politika gerektiren tüm gruplara bu eğitimleri sunuyoruz." dedi.

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