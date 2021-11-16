İŞKUR programı kapsamında KARDEMİR'de 74 işçi işe başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce yürütülen İşbaşı Eğitim Programı kapsamında Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) 74 kişi işbaşı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KARDEMİR Eğitim Kültür Dairesi Konferans Salonu'nda İşbaşı Eğitim Programı'nın açılış töreni düzenlendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, törende yaptığı konuşmada, devletin işletmelere destek olmak ve istihdam alanında işletmelerin yükünü azaltmak adına birçok programı uygulamaya koyduğunu belirtti.

İşbaşı Eğitim Programı'nın işletmelerde istihdam yaratmada fayda sağladığını vurgulayan Gürel, şöyle konuştu:

"KARDEMİR önemli bir ağır sanayi kuruluşu. KARDEMİR gibi önemli bir kuruluşta görev almanızda önemli bir avantaj. Devletimizin imkanları kullanılarak sizlere bu imkanlar sağlanıyor. İnşallah sizler de bu sürecin sonunda üretimin ve ülkemizin kalkınmasının bir parçası olmaya devam edeceksiniz."

Programın açılışına Vali Gürel'in yanı sıra KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İnam, KARDEMİR yöneticileri ve işçiler katıldı.

Program kapsamında 74 işçinin istihdam giderleri, 6 ay İŞKUR'dan sağlanacak. 6 ay sonunda KARDEMİR, program kapsamında girenlerin en az yarısına istihdam sağlayacak.

