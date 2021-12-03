İŞKUR'dan kentte en fazla engelli personel çalıştıran Konya Şeker'e teşekkür ziyareti

İSTANBUL (AA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü yetkilileri, kentte en çok engelli personel istihdam eden Konya Şeker'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş ve beraberindeki heyet, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu ziyaret etti.

Konya Şeker'in kentte en çok engelli personel istihdam etmesi nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Emrah Keleş, kurum olarak engelli vatandaşlara iş imkanı sunma konusunda gösterdikleri hassasiyet için Erkoyuncu'ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, engelli istihdamı konusunda bütün kurumların hassas olması gerektiğini kaydetti.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu ise engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaşması için her şeyi devletten beklemenin doğru olmayacağını, bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü belirtti.

Erkoyuncu, "Her kurum ve işletme, bu konuda farkındalığını kurumsal olarak artırırsa hayatın her alanında engellerin kalkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

