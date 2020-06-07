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Isla'nın transferine Gala Caldirola araya girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2020 18:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin kontratının bitimiyle yollarını ayırmaya hazırlandığı Mauricio Isla'nın, eşi Gala Caldirola'nın yer aldığı bir dans yarışması nedeniyle kariyerine Güney Amerika'da devam etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de kontratının sona ermesiyle takımdan ayrılması beklenen Mauricio Isla'nın yeni adresinde eşi Gala Caldirola etkili olacak.

Şili medyasına göre Caldirola, 'Yok Böyle Dans' olarak bilinen 'Bailando por un Sueño' (Bir Rüya İçin Dans Et) adlı yarışmaya devam edecek ve Mauricio Isla'yı da ülkesine dönmek için ikna edecek. Bu doğrultuda oyuncunun Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a imza atabileceği belirtilirken eski takımı Universidad Catolica'ya daönmesi ihtimaller dahilinde.


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