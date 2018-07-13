Isla ve Salih, Cocu ile hayat bulacak

Antrenmanlarda bu sezon bambaşka bir Isla var. Saha içindeki hırsı ve antrenman performansı kadar saha dışında sempatik kişiliğiyle takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak tüm takım ile arkadaşlık bağlarını güçlendirdi. Cocu'nun oyun anlayışında beklerin hayati önemi olduğu düşünülürse Isla sağ bekte müthiş bir yarışa girecek. Cocu, O'na olan güvenini her seferinde dile getirirken Şener ile forma savaşı yaşanacağı kesin gibi gözüküyor.

BAMBAŞKA BİR SALİH GELİYOR

Fenerbahçe'de yaşadığı sürecin ardından geçen yılı Sion'da kiralık olarak geçiren Salih ölçümlerde ortaya çıkan rakamlarıyla teknik heyetin takdirini topladı. Saha içi performansı ile Cocu'nun gözüne girmeye başlayan Salih, kamp döneminde başlayan ölçümlerdeki fiziksel değerlerini neredeyse ikiye katladı. Fiziksel değerler açısından başı çekenlerden biri olan Salih'in saha içinde daha özgür ve özgüvenli olmasını isteyen Cocu; O'nun tekniğinin çok özel olduğunu düşünüyor. Salih aynı zamanda yaş olarak kendisinden daha küçük olanlara da ağabeylik yapıyor. "İlk geldiğimde takımın en küçüğüydüm şimdi bana Salih Abi denmesi tuhaf geliyor" diyen orta saha oyuncusu yeni sezonu iple çekiyor.