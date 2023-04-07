YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

07.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezinde, yıkılmış ve acil yıkılacak binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

AA muhabirinin İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi verilerinden derlediği bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilçede 18 bin 327 binada hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

İncelemelerde 5 bin 879 bina acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edildi.

İlçe merkezinde 242 binanın depremler sırasında yıkıldığı, 282 binanın ise acil yıkılması gerektiği belirlendi. Yıkılmış ve acil yıkılacak binaların enkazının kaldırılması için çalışma gerçekleştiren ekipler, 524 binanın enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmalar kapsamında 31 bin 154 kamyon seferiyle 236 bin 402 metreküp enkaz taşındı.

Öte yandan ilçe merkezinde depremlerde ağır hasar alan 19 binanın ise ekiplerin değerlendirmesi sonucu acil yıkılacak kapsamına alındığı ve bu binaların yıkımı için de işlemlerin başladığı öğrenildi.

İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’teki 300 yıllık oyuncak tavşan ilgi görüyorGaziantep’teki 300 yıllık oyuncak tavşan ilgi görüyor
Muğlalı genç aşçılar Avrupa’dan ödülle döndüMuğlalı genç aşçılar Avrupa’dan ödülle döndü
Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildiTrabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep İslahiye enkaz

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Nisan Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:38
İkindi
16:14
Akşam
19:04
Yatsı
20:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

Ekrem eczanesi
Araban
Şahintepe eczanesi
Sahinbey
Ibn-i sina eczanesi
Islahiye
Kozanli fethi eczanesi
Sahinbey
Koçer eczanesi
Sehitkamil
Durmuslar eczanesi
Sehitkamil
Eray eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.