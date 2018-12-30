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Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2018 09:17 | Son Güncelleme

Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan ve taraftarın sert tepkisini çeken Islam Slimani hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini feshederek Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Fenerbahçe'de sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City takımından kiralanan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Islam Slimani transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Islam Slimani'nin takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Haberde Islam Slimani, Fenerbahçe ile kiralık anlaşmasını sonlandırarak Türkiye'den ayrılmak istediği açıklandı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Süper Lig'de bu sezon sadece bir gol atabilen İslam Slimani, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Aldığı yüksek maaş ile Fenerbahçe taraftarının büyük beklenti içinde olduğu Slimani, 13 haftada sadece bir gol atarken, bitiricilik olarak Süper Lig'in en kötü forveti konumunda.

Süper Lig'de en az bir gol atan futbolcuların hesaba katıldığı listede, Islam Slimani çektiği 25 şutta sadece bir gol atarak en kötü oyuncu oldu. MatchStudy verilerine göre 25 şutta 1 gol atabilen Slimani %4'lük gol yüzdesi ile Süper Lig'in en kötü bitiricisi konumunda.

SADECE BİR ŞUT ÇEKEBİLDİ

Islam Slimani, Trabzonspor maçında da çok etkisiz bir oyun ortaya koyarken, maç boyu sadece bir şut çekebildi ve o şutta da kafa vuruşu üst direkten auta gitti.

(FutbolArena)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Islam Slimani

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