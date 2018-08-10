Islam Slimani'nin Türkiye'ye geliş saati belli oldu!

Fenerbahçe, İslam Slimani transferini bitiriyor, santrforda mutlu sona ulaşıyor...
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Islam Slimani, bu gece 00:00'da İstanbul'da olacak.
Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun eşi Yousra Slimani, bugün gün içerisinde başarılı futbolcunun arabaya binerken çekilmiş videosunu paylaşarak uçak ve Türk bayrağı emojilerini kullanmıştı.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin İslam Slimani'yi 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını kaydetmişti.
BURSA MAÇINI İZLEYECEK
İtalyan basını, İslam Slimani'nin Türkiye'ye hareket ettiğini doğruladı. Haberde tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk maçında yarın Bursaspor'u ağırlayacağı maçı Ülker Stadı'nda tribünden izleyeceği ifade edildi.
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