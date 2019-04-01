Islam Slimani'ye sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı ancak hayal kırıklığı yaratan isim olan Islam Slimani'ye sürpriz bir talip çıktı. Ada ekibinin de yeni sezonda kadroda düşünmediği Slimani'ye Yunan temsilcisi Olympiakos talip oldu.
Yunan basınında çıkan özel habere göre, Forvet hattında aradığını bulamayan ve topu kaleye gönderecek bir isim arayan Olympiakos, Islam Slimani transferinde karar kıldı.
Devre arasında bu transfer için yoğun mesai harcayan ancak Fenerbahçe'nin Leicester City ile yaptığı kiralık anlaşmasını feshetmemesi nedeniyle başarılı olamayan Yunan ekibinin, bu kez mutlu sona ulaşmak istediği bildirildi.
Leicester City'nin de oyuncunun maaşının bir kısmını ödeyebileceği, Slimani'nin transferinin gerçekleşmesinin yakın olduğuna vurgu yapıldı. Teknik direkör Pedro Martins'in de Portekiz'de çalıştığı dönemden Slimani'yi yakından tanıdığı ve oyuncuyu transfer listesine yazdığına dikkat çekildi.
Cimbom taktik çalıştı
Cenk'ten Quaresma ve Caner itirafı!
Trabzonspor galibiyet peşinde
Muş'ta amatör maçta kavga
Tolgay Arslan'dan flaş itiraf
Ali Koç'tan menajerlik ücreti açıklaması
Ronaldo yoksa, Kean var!
Tudor Prandelli'yi üzdü
Dortmund kazandı, liderliğe oturdu!
Trabzon'dan Novak açıklaması
Genç G.Saraylı yine gönülleri fethetti!
İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı!
Çakır çaldı, Al Nassr oynadı
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum