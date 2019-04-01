Islam Slimani'ye sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı ancak hayal kırıklığı yaratan isim olan Islam Slimani'ye sürpriz bir talip çıktı. Ada ekibinin de yeni sezonda kadroda düşünmediği Slimani'ye Yunan temsilcisi Olympiakos talip oldu.

Yunan basınında çıkan özel habere göre, Forvet hattında aradığını bulamayan ve topu kaleye gönderecek bir isim arayan Olympiakos, Islam Slimani transferinde karar kıldı.

Devre arasında bu transfer için yoğun mesai harcayan ancak Fenerbahçe'nin Leicester City ile yaptığı kiralık anlaşmasını feshetmemesi nedeniyle başarılı olamayan Yunan ekibinin, bu kez mutlu sona ulaşmak istediği bildirildi.

Leicester City'nin de oyuncunun maaşının bir kısmını ödeyebileceği, Slimani'nin transferinin gerçekleşmesinin yakın olduğuna vurgu yapıldı. Teknik direkör Pedro Martins'in de Portekiz'de çalıştığı dönemden Slimani'yi yakından tanıdığı ve oyuncuyu transfer listesine yazdığına dikkat çekildi.



