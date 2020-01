“İşletmecilik Uygulamaları Çalıştayı” başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından düzenlenen “İşletmecilik Uygulamaları Çalıştayı” Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan açılış ile başladı.

İki gün sürecek olan çalıştayın açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar ve Prof. Dr. Levent Eraslan ile Açıköğretim Sistemi İşletme bölümü Dekan Vekili Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu katılım gösterdi.

Prof. Dr. Selim Başar: “Bu çalıştay, hayatla ilişkilendirme çalıştayı gibi de görülebilir”

Açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, “Öğrencilerimizi yıllar boyunca takip ettim. Öğrenciler, ‘Okulu bitirdiğimiz an, bu bilgiler ne işe yarayacak’ şeklinde sorular soruyordu ve hâlâ soruyorlardır diye düşünüyorum. Bu çalıştay, bu sorunun cevabı niteliğinde düşünülebilir. Bizim kitaplarımızda ‘Hayatla ilişkilendirin’ diye güzel bir kısım var. Aslında bu çalıştay, hayatla ilişkilendirme çalıştayı gibi de görülebilir. Çalıştayımızın devamının geleceğini temenni ediyorum. Açıköğretim Sistemi olarak günümüz değişimlerine ayak uyduruyoruz. Bu noktada, dijital çağa uyum sağlamak adına neler yapabileceği üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla şu an açılışı gerçekleşen çalıştayı, geleneksel hale getirirsek ve sözünü ettiğim noktalarda konu ve alt konu başlıkları açarsak daha verimli olacağını söyleyebiliriz.” diye konuştu. Başar, “Açıköğretim Sisteminin uzaktan eğitimde yüksek lisans programları açması da önemli çalışmalardan biri. Çok sayıda talep var ve bu talep çok farklı alanlardan geliyor. İşletme ve İktisat Fakülteleri uluslararasılaşma adına da önemli işlere imza atmaktadır. KKTC ve Batı Avrupa yüksek lisans çalışmaları bu konunun en son örneği ve ulaşılan talep sayısı açısında da yadsınamaz bir başarı yakalandı.” diyerek sözlerini noktaladı.

"Geniş kitlelere eğitim sunmaya çalışıyoruz"

Açılışta konuşan Açıköğretim Sistemi İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, “Çeşitli programlarla Türkiye’de ve dünyada birçok yere eğitim olanağı sunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de aslında insanlara fırsat eşitliği sağlayabilmek gibi önemli bir görevi de üstlenmiş oluyoruz. Fırsat eşitliği ile insanların zamanında içinde kalanları, yapamadıklarını yapmalarına bir nevi araç olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu öğrenci profilimizden de anlayabiliriz. Bugün, ev kadınından iş adamına, memurundan asker ve polisine, emeklisinden çalışanına, gencinden yaşlısına kadar birçok kesimden 1 milyonun üzerinde öğrencimiz bulunmaktadır. İşletme Fakültesinin de aktif 160 bin pasif 600 bin öğrencisi bulunmaktadır. Bu kadar geniş kitlelere eğitim sunmaya çalışıyoruz. Amacımız, ülkemizin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlamaktır. Biliyoruz ki her şeyin başı eğitimdir. Eğitimi ne kadar yaygınlaştırabilirsek, ne kadar insana ulaşabilirsek o kadar da başarılı olacağına inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde yapılan açılış ve kampüs gezisinin ardından Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sayılır tarafından, “Bilgisayar Uygulamalı Excel’le Finansal Modelleme” konusu işlenecek. Birinci oturumunda; “Temel Finansal Hesaplamalar”, “Faiz Hesaplamaları”, “Tahvil Değerlemesi” başlıklarında sunum yapılacak olan çalıştayın ikinci gününde ise Dr. Öğr. Üyesi Dilşad Tekin tarafından “Pazarlama Stratejileri ve Uygulama Örnekleri” başlığı altında birinci oturumda, “Pazarlama Çevresi, Stratejik Pazarlama ve Stratejik Analizler” ikinci oturumda ise “Uygulama Örnekleri ve Vaka Çözümleri” sunumları yapılacak. Birinci gün etkinlikleri İİBF Bilgisayar Laboratuvarında, ikinci gün etkinlikleri ise Açıköğretim Binası 9. Kat’ta gerçekleştirilecek.