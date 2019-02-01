İşletmelerde sigara içenler için yeni düzenleme geliyor

leyla.kader leyla.kader
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

Daha önce yasa değişikliğiyle işletmelerin açık alanlarında sigara içenlerin, şimdi kapalı alanda küçük bir bölmede sigara içmesi hedefleniyor. Sigara kullananlar için işletmelerin iç kısmında yüzde 30'luk yer ayrılmasını ve buranın havalandırmasının kuvvetli olması planlanıyor.

İşletmelerde sigara içenler için yeni düzenleme geliyor

Sigara ve sigara bağımlılığıyla yapılan mücadelede yeni bir değişiklik söz konusu. Kapalı alanlarda sigara yasağı uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren işletmeler, açık alana masa ve sandalye koyarak sigara içen müşterilerini burada kabul etmeye başlamıştı.

Ancak, ilerleyen zamanlarda sigara içen müşterileri cezbedebilmek adına; açık alanlara ısıtıcı konulmuş ve mekanların en güzel yerleri de sigara içenlere tahsis edilmişti.
Sigara içenler ön tarafta olmayacak

Yapılması planlanan değişiklikle, sigara içenler dışarıdan içeriye alınacak. İşletmelerin iç kısmında yüzde 30'luk kısımda sigara içenlere ayrılan yerin, havalandırmasının kuvvetli ve iki kapıyla geçişin sağlanması da planlanıyor.

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sigara kapalı alan düzenleme

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