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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli?

28.04.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam ünlüler takımı iletişim oyununu kazanarak anneleri ile telefonda konuştu. Başarılı yarışmacı İsmail Balaban, Survivor yarışmasından sonra evlenmeyi planladığı Gamze Atakan hakkında annesinden şok sözler duydu. Peki, İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan kimdir? İşte, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkında merak edilenler...

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli?

İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı büyük bir mutlulukla aileleri ile konuşurken, Survivor'da bu akşam İsmail Balaban büyük bir şok yaşadı. İletişim ödülünde annesi ile telefonda konuşma hakkı kazanan İsmail Balaban annesinden hiç beklemediği sözler duydu. İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ile olan sorunlarını dile getiren annesi telefonda konuşurken göz yaşlarını tutamadı. Peki, Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, ayrıntılar...

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI GAMZE ATAKAN KİMDİR?

Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunudur. Antalya Finike'de yaşan Gamze Atakan iyi derecede İngilizce bilmektedir.Çiftin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı. İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Balaban'ın söylemlerinin nedeni ise henüz ortaya çıkmadı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur. Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir.2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

İSMAİL BALABAN NİŞANLISINDAN NEDEN AYRILDI?

İsmail Balaban Survivor yarışmasında takımının kazandığı İletişim Ödülü'nde annesi ile telefonda konuştu. Yarışmada sürekli olarak nişanlısından bahseden Balaban'ın annesi ise kendisine hiç beklemediği sözler sarf ederek nişanlısının adını bir daha anmamasını istedi.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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