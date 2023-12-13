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İsmail Hacıoğlu Filistin paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine sert çıktı! 'Takipten çıkabilirsiniz'

13.12.2023 08:51 | Son Güncelleme:
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Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, Filistin'de yaşanan katliama ilk günden itibaren tepki gösteren isimlerden biri. Hacıoğlu, Filistin paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine rest çekti. Ünlü oyuncu, ''Kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz.'' dedi.

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Kayıp İnci, Çocuk, Zümrüdüanka, Mahkum ve son olarak Taçsız Prenses dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hacıoğlu, Filistin'de yaşanan katliama ilk günden beri tepkisini göstererek desteğini belli ediyor. Sosyal medyada sık sık Filistin paylaşımlarına yer veren oyuncu, bu durumdan rahatsız olan takipçilerinin olduğunu söyledi.

İsmail Hacıoğlu 2

"BIKTIK" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İsmail Hacıoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun" şeklinde kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi.

İsmail Hacıoğlu

"BEN KAFAMI YASTIĞA RAHAT KOYAMIYORUM"

Hacıoğlu, paylaşımında "'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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