İsmail Hacıoğlu Filistin paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine sert çıktı! 'Takipten çıkabilirsiniz'

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Kayıp İnci, Çocuk, Zümrüdüanka, Mahkum ve son olarak Taçsız Prenses dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hacıoğlu, Filistin'de yaşanan katliama ilk günden beri tepkisini göstererek desteğini belli ediyor. Sosyal medyada sık sık Filistin paylaşımlarına yer veren oyuncu, bu durumdan rahatsız olan takipçilerinin olduğunu söyledi.

"BIKTIK" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İsmail Hacıoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun" şeklinde kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi.

"BEN KAFAMI YASTIĞA RAHAT KOYAMIYORUM"

Hacıoğlu, paylaşımında "'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.





