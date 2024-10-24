''Her şeyin hayırlısı olsun" dedi... İsmail Kartal'a gelen teklifleri duyurdu!

Geçen sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak rekorlar kıran İsmail Kartal hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bir dönem takımında yer alan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İsmail Kartal'ın iki farklı ülkeden aldığı teklifleri duyurdu.

2 FARKLI ÜLKEDEN TEKLİF ALDI

Açıklamalarda bulunan Osman Zeki Korkmaz, Korkmaz, İsmail Kartal ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade ederek, "İsmail Hoca (Kartal) ile devamlı görüşüyorum. İsmail Hoca, dinleniyor ve ligleri takip ediyor. İsmail Hoca'ya Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan gelen teklifler oldu. Doğru bir projeyi bekliyor. İsmail Hoca hakkında her şeyin hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.