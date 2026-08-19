"İsmail Kartal, Asensio'ya kafayı taktı!" Basın toplantısında gülüş gündeme oturdu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalarak tur şansını deplasmana bırakan Fenerbahçe'de sergilenen performans spor medyasının ana gündem maddesi oldu. Ömer Üründül, Halil Özer ve Abdullah Ercan kritik mücadeleyi köşelerinde kaleme aldı.

"LUKAKU DAHA ERKEN GİRMELİYDİ"

Fenerbahçe'nin saha avantajını değerlendiremediğini vurgulayan Ömer Üründül, teknik heyetin oyuna müdahale zamanlamasını eleştirdi:

"Fenerbahçe evindeki avantajı kullanamadı, iş rövanşa kaldı. Lyon fiziki açıdan ve sistem olarak iyi durumda bir takım. Eleştireceğim konu; Lukaku'yu bir 10 dakika önce oyuna alması gerekirdi. Muriqi beklediğimden daha iyiydi. Talisca fiziki gücü yetersiz olduğu için verimli olamadı, yerine giren Asensio da bir varlık gösteremedi. Takımın en iyileri Kante, Guendouzi, Ake ve yorulana kadar Greenwood'du. Rövanş kolay olmayacak ama Şampiyonlar Ligi ümidi devam ediyor." (SABAH)

"İSMAİL HOCA ASENSIO'YA KAFAYI TAKTI"

Sarı-lacivertli ekibin kalesinde gördüğü şanssız gole dikkat çeken Halil Özer, teknik direktör İsmail Kartal'ın Marco Asensio yönetimine tepki gösterdi:

"Fenerbahçe yine kalesine gelen ilk topta golü yedi, tam bir Fenerbahçe klasiği. Maça Asensio ile başlansa hem Greenwood daha diri kalır hem de daha çok gol pozisyonu yakalanabilirdi. Anlaşılmaz bir şekilde İsmail hoca bu oyuncuya gözle görülür bir şekilde kafayı taktı. Ne istiyor ben de bilmiyorum. Elinde böyle bir cevher var, kaybetmek için her şeyi yapıyor. Bir futbolcuyu kaybetmek çok kolay ama kazanmak zordur; hoca kolay yolu seçiyor." (MİLLİYET)

ASENSIO SORUSUNA ALAYCI GÜLÜŞ

Asensio konusu maçın ardından konuşulmaya başlandı. Gazeteci, İsmail Kartal'a Asensio sorusunu yöneltti. Kartal'ın soruyu duyduktan sonra yaptığı gülüş sosyal medyada gündem oldu.

"1-1'LİK SKOR OYNANAN FUTBOLA GÖRE İYİ"

Karşılaşmanın iki denk takım arasında geçtiğini belirten Abdullah Ercan, rövanş karşılaşmasının daha çetin geçeceğini ifade etti:

"Greenwood'un müthiş golüyle Fenerbahçe beraberliği sağlandı. İki takımın kalitesine bakarak şansların yüzde 50-50 olduğunu söylemiştim, nitekim maç da berabere bitti. Sahanın iyileri olarak Fenerbahçe adına Kante ve Greenwood'u söyleyebiliriz. Oynanan futbola göre bence 1-1'lik skor iyi... Ancak Fenerbahçe İstanbul'daki saha ve seyirci avantajını kullanamadığı için turu geçme adına ikinci maç daha zor geçecek." (TAKVİM)