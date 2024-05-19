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İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a gönderme! ''Takımın moralini bozdu''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 22:20
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 10 kişi kaldığı müsabakada 1-0 yenen Fenerbahçe, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Maçın ardından konuşan İsmail Kartal, taraftarlarını İstanbulspor mücadelesine davet edip Aziz Yıldırım'a göndermelerde bulundu.

İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a gönderme! ''Takımın moralini bozdu''

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a gönderme geldi.

"BUGÜN LİGİN EN AZ KART GÖREN TAKIMI GALATASARAY"

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"Jorge Jesus haklıydı. Canı yandı. Geçen sene ben de seyrettim. Adam doğru söyledi. Haklı. Bugün ligin en az kart gören takımı Galatasaray. En çok kırmızı kart gören takımların başında Fenerbahçe geliyor. Daha neyi konuşalım? Bu kadar çifte standart olabilir mi?

"KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK"

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"Biz bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık. Bütün planlarımız, sahada oyuncularım 10 kişi kalsa bile plana sadık kaldılar. Harfi harfine her şeyi yerine getirdiler. 11 kişiyken ilk 22 dakikada oyun üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra mahkum oynamadık, oyun ortada geçti."

"10 KİŞİ OLSAK BİLE KENDİ FUTBOLUMUZU OYNAYACAĞIZ DEDİM"

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"Devrede şunu söyledim, arkadaşınız için oynayacaksınız, 10 kişi olsak bile kendi futbolumuzu oynayacağız dedim. Biz karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bize karşı yaratılan olumsuzluklara rağmen bunu herkese göstermeliyiz, bu takımı 10 kişi de yeneceksiniz dedim. Çocuklara bunu söyledim. Bu inançla çıktık. Gayet akıllı oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık."

"RAKİBİN 1 TANE İSABETLİ ŞUTU YOK"

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"Rakibin 1 tane isabetli şutu yok. Attığımız gol, tamamen organizasyon golüdür. Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiamıza uzun yıllar unutulmayacak bir gece, bir tarih yazıldı. 21 maçtan sonra Galatasaray'ı mağlup eden takım biz olduk. Baştan sona herkes elinden geleni yaptı. Karakter koyduk."

"TÜM TÜRKİYE BUNU GÖRDÜ"

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"Sezon başından beri maalesef sosyal medya trollerinin saldırılarıyla bizi dağıtmaya çalışanlara karşı dik durduk, sessiz kaldık. Buraya gelene kadar kendi işimizi yaptık. Herkesin gözü önünde olanlara herkes şahit oldu. Oyuncularımla cevap verdik. Tüm Türkiye bunu gördü. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Hafta sonu İstanbulspor maçına tüm Fenerbahçeliler'i davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Şampiyon olacağımıza inandığım için konuştum. Başından sonuna kadar inanıyorum. Şampiyon olacağız. Ben düşmedim. Oyuncularım bana bakıyor. Beni düşürmeye çok çalıştılar."

AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME

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Hafta içerisinde Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho açıklamasından rahatsız olduklarını dile getiren İsmail Kartal, "Seçimlerle ilgili hocalar konuşuldu, oyuncularımın morali bozuldu. Oyuncularımın moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Derbi öncesi bir hocayla ilgili açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz. Bir tarih yazıldı. Bu tarih Fenerbahçeliler'e armağan olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Soru da istemiyorum!" sözlerini kullandı.

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