İsmail Kartal’dan derbi sonrası Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiada sular durulmazken, taraftarın sevdiği isimlerden olan eski teknik direktör İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Mevcut teknik direktör Domenico Tedesco'nun koltuğunun sallandığı bu kritik süreçte Kartal, "Geri dönüş" sinyali vererek kulübedeki yangını körükledi.
Galatasaray'ın 3-0 kazandığı ve puan farkını 7’ye çıkardığı derbi mücadelesinin yankıları sürüyor. Maçın ardından gözlerin çevrildiği Fenerbahçe’nin tecrübeli eski teknik adamı İsmail Kartal, derbiye dair sakin kalırken yönetimden gelecek bir hamleyi beklediğinin sinyallerini verdi.
TV100'de Çağdaş Evren Şenlik'e konuşan Kartal, sonuca şaşırmadığını belirterek, "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal" yorumunda bulundu.
Yorumcuların ve taraftarların "Göreve dönmeli" çağrıları sonrası kendisine kulüpten bir haber gelip gelmediği sorulan tecrübeli hoca, "Hayır, henüz yönetimden bir telefon gelmedi" diyerek sessizliğini korudu.
"Teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna verdiği yanıt ise camiada büyük heyecan yarattı. İsmail Kartal, bu soruya tereddüt etmeden, "Elbette değerlendiririz" diyerek, görev verilmesi halinde dümene geçmeye hazır olduğunun mesajını net bir şekilde iletti.
