Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi devirdi

Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 80-88 yenerek 1-0 öne geçti.
Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Play-off final serisinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü mücadele Beşiktaş'ın sahasında yapılacak. İlk 4 karşılaşmada eşitlik olması durumunda şampiyon, sarı-lacivertli ekibin sahasındaki 5. ve son karşılaşmada belli olacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Aktuğ Köselerli, Can Mavisu
Fenerbahçe: Tarık Biberovic 16, Nicolo Melli 7, Devon Hall 9, Khem Birch 9, Arturs Zagars 6, Wade Baldwin 16, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Metecan Birsen, Talen Horton Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Vitto Brown 12, Anthony Brown 14, Berk Uğurlu 20, Jonah Mathews 9, Sertaç Şanlı 8, Yiğit Arslan 10, Devon Dotson 6, Conor Morgan 4, Matt Thomas 5
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Devre: 42-43
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