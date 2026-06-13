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Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi devirdi

Beşiktaş GAİN, final serisinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 80-88 mağlup etti ve saha avantajını eline geçirdi.

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi devirdi
Emre Şen

Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 80-88 yenerek 1-0 öne geçti.

3 GALİBİYETE ULAŞAN ŞAMPİYON OLACAK

Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Play-off final serisinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü mücadele Beşiktaş'ın sahasında yapılacak. İlk 4 karşılaşmada eşitlik olması durumunda şampiyon, sarı-lacivertli ekibin sahasındaki 5. ve son karşılaşmada belli olacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Aktuğ Köselerli, Can Mavisu

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 16, Nicolo Melli 7, Devon Hall 9, Khem Birch 9, Arturs Zagars 6, Wade Baldwin 16, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Metecan Birsen, Talen Horton Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Vitto Brown 12, Anthony Brown 14, Berk Uğurlu 20, Jonah Mathews 9, Sertaç Şanlı 8, Yiğit Arslan 10, Devon Dotson 6, Conor Morgan 4, Matt Thomas 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

  1. Periyot: 16-27

Devre: 42-43

  1. Periyot: 61-62

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe
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