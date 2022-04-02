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İsmail Kartal'dan Domenec Torrent'e büyük fark! Galatasaray taraftarı isyan etti...

02.04.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'deki çıkışına devam ediyor. Sarı - lacivertliler, son olarak ligin 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla ikincilik koltuğuna oturdu. Öte yandan sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın göreve başladığı süre boyunca topladığı puanlar dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'le aynı anda göreve başlayan Kartal, meslektaşına fark attı...

İsmail Kartal'dan Domenec Torrent'e büyük fark! Galatasaray taraftarı isyan etti...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini almıştı. Sarı - lacivertliler; lig ikinciliğini elde edip, Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yaparken bir yandan da etkili futbolunu sürdürmeye devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımda göreve başladıktan sonra yarattığı farkla dikkkatleri üstüne çekti.

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal, Vitor Pereira sonrasında başladığı görevinde dikkat çekiyor.

TORRENT'E FARK ATTI

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'le aynı hafta görevi devralan Kartal, 32 puanla başladığı mesaisine 56 puanla devam ederken, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti.. Torrent ise 27 puanla Fatih Terim'den boşalan koltuğa oturması sonrasında 38 puanla 14. sırada yer aldı.

24 PUAN TOPLADI

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İsmail Kartal görev süresince tam 24 puan toplarken, Domenec Torrent 11 puan alabildi.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Galatasaray taraftarları, bu istatistiği sosyal medyada paylaşarak adeta isyan etti.


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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
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