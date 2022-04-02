İsmail Kartal'dan Domenec Torrent'e büyük fark! Galatasaray taraftarı isyan etti...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini almıştı. Sarı - lacivertliler; lig ikinciliğini elde edip, Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yaparken bir yandan da etkili futbolunu sürdürmeye devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımda göreve başladıktan sonra yarattığı farkla dikkkatleri üstüne çekti.

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal, Vitor Pereira sonrasında başladığı görevinde dikkat çekiyor.

TORRENT'E FARK ATTI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'le aynı hafta görevi devralan Kartal, 32 puanla başladığı mesaisine 56 puanla devam ederken, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti.. Torrent ise 27 puanla Fatih Terim'den boşalan koltuğa oturması sonrasında 38 puanla 14. sırada yer aldı.

24 PUAN TOPLADI

İsmail Kartal görev süresince tam 24 puan toplarken, Domenec Torrent 11 puan alabildi.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Galatasaray taraftarları, bu istatistiği sosyal medyada paylaşarak adeta isyan etti.



