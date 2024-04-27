SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal'dan ilginç açıklama! ''Konuşmayacağım''

İsmail Kartal'dan ilginç açıklama! ''Konuşmayacağım''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2024 18:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçı öncesi kadro tercihi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'dan ilginç açıklama! ''Konuşmayacağım''

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

"İYİ FUTBOLLA KAZANMAK İSTİYORUZ"

İsmail Kartal maçla ilgili konuşarak, "Bugün Beşiktaş derbi maçı... Bu tip derbiler her zaman büyük camialar adına tarihte yerini alabilecek maçlar olduğu için önemli bir yer tutar. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandık. Takım dinlenmiş ve güzel şekilde hazırlandı. Eksiğimiz yok, dün akşam Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik. Bu akşam taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanmak istiyoruz. Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak olsa bile bu bir derbi maçı. Derbi ayrıcalıklı maçlardır. Onlar da bu maça iyi hazırlanmıştır. Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM, KONUŞMAYACAĞIM"

İsmail Kartal, kadroya alınmayan isimlerle ilgili, "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım, konuşmayacağım." sözlerini sarf etti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe taraftarından maç başında tepki çeken hamle!Fenerbahçe taraftarından maç başında tepki çeken hamle!
Buse Naz, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu!Buse Naz, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu!
Gol yiyince, Salah ve Klopp birbirine girdi!Gol yiyince, Salah ve Klopp birbirine girdi!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe maçı biler hedefi maçın derbi kadro
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener aday olmamıştı! İYİ Parti'nin yeni genel başkanı kim olacak? İkinci turda rakibini geçti

Meral Akşener aday olmamıştı! İYİ Parti'nin yeni genel başkanı kim olacak? İkinci turda rakibini geçti

Fenerbahçe taraftarından maç başında tepki çeken hamle!

Fenerbahçe taraftarından maç başında tepki çeken hamle!

Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

G.Saray'ın golüne güzel gol dediği için kadro dışı bırakıldı!

G.Saray'ın golüne güzel gol dediği için kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de Dzeko'nun yedek kalmasının ardından ortalık karıştı!

Fenerbahçe'de Dzeko'nun yedek kalmasının ardından ortalık karıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.