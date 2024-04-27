İsmail Kartal'dan ilginç açıklama! ''Konuşmayacağım''

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

"İYİ FUTBOLLA KAZANMAK İSTİYORUZ"

İsmail Kartal maçla ilgili konuşarak, "Bugün Beşiktaş derbi maçı... Bu tip derbiler her zaman büyük camialar adına tarihte yerini alabilecek maçlar olduğu için önemli bir yer tutar. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandık. Takım dinlenmiş ve güzel şekilde hazırlandı. Eksiğimiz yok, dün akşam Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik. Bu akşam taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanmak istiyoruz. Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak olsa bile bu bir derbi maçı. Derbi ayrıcalıklı maçlardır. Onlar da bu maça iyi hazırlanmıştır. Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM, KONUŞMAYACAĞIM"

İsmail Kartal, kadroya alınmayan isimlerle ilgili, "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım, konuşmayacağım." sözlerini sarf etti.





